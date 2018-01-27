تحذيرات من خطر مليليشيا الحوثي على سلامة الممرات البحرية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذرت هيئات في مجال الملاحة البحرية من المخاطر التي تشكلها ميليشيات الحوثي على أمن وسلامة الممرات البحرية جنوبي البحر الأحمر وباب المندب. وقالت عدة هيئات للشحن الدولي إن ميليشيات الحوثي، التي تدعمها إيران، تسخدم ألغاما بحرية وعبوات بحرية ناسفة وزوارق انتحارية، مشددة على ضرورة استخدام الممر الملاحي الآمن في منطقة جنوب البحر الأحمر "لتجنب هذه المخاطر".

ويأتي هذا التحذير في أعقاب التهديدات التي أطلقتها ميلشيات الحوثي باستهداف الملاحة البحرية في اليمن.ونصح بيان، صادر عن هذه الجهات، بأهمية استخدام الممر الملاحي الآمن وبضرورة تسجيل السفن لدى مركز الأمن البحري في منطقة القرن الأفريقي، مشيرا إلى وجوب إبلاغ مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا.

كما طالب السفن التي ترتاد هذا الممر الملاحي بمراجعة وتحديث خطط التأمين الخاصة بها، لتشمل التهديدات الجديدة التي تشكلها ميليشيات الحوثي. وأشار البيان إلى وقوع حادثين خلال الشهر الجاري في سواحل محافظة الحديدة. حيث استهدف أحد الحادثين سفينتين تجاريتين بواسطة زورقين يحملان مسلحين، وزورق آخر انتحاري قبالة ميناء الحديدة.

المزيد من الأخبار

أدلة جديدة تثبت تورط ايران بتهريب الصواريخ والأسلحة للحوثيين

التعاون الإسلامي يحذر من تحول اليمن إلى ملاذ للإرهابيين





