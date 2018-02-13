أسد يتجول في شوارع القصيم ومغردون يكشفون الحقيقة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول سعوديون مقطع فيديو يظهر أسد يتجول في أحد شوارع القصيم ، وتصدر وسم ” أسد يتجول بالقصيم ” قائمة الوسوم العلى تداولا في السعودية .

وأبدى بعض المغردين استغرابهم واستنكارهم للواقعة، كما تداول البعض الآخر مقاطع فيديو لها علاقة بمواقف غريبة للأسود في بعض المدن والمناطق المأهولة بالسكان، ومن أبرز تلك المقاطع، مشهد يظهر فيه أسد مثقلٌ بالهموم في منطقة شبه صحراوية ويحاوره أحد المواطنين بلهجة خليجية ويحاول أن يستفزه، إلا أنّ الأسد لا يبالي ولا يلقي أي اهتمام، حتى اقترب منه المواطن الخليجي فهبّ نحوه يحذره .

وعن حقيقة المقطع أكد مغردون أنّه قديم ويعود إلى عام تقريبًا، نشره أحد المواطنين الخليجيين خلال جولة في إحدى المحميات الطبيعية.

وحاول عشرات المغردين تفسير ذلك المقطع، بتعليقات ساخرة ومضحكة أحيانًا وأخرى مستنكرة وغير مصدقة بأن المشهد في القصيم، في الوقت الذي أبدوا فيه الكثير من الضحك على حالة الرعب التي انتابت مصور المقطع بعد فزعه من هبّة الأسد.

وتوقع بعض المغردين، أن يكون الأسد هاربًا من إحدى الحدائق الموجودة في منطقة القصيم، بينما رأى آخرون أن المشهد في منطقة مغايرة لا تشبه منطقة القصيم على وجه الخصوص.

وأمام وجهات النظر المتباينة، رصدنا لكم أبرز التغريدات حول الوسم:

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