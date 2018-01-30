تعرفوا على المراة التي تقود مسيرة الإعمار في بنغازي

أخبار الآن | بنغازي - ليبيا (محمد البوسيفي)

في جولةٍ تفقدية قادتها الى وسَطِ مدينة بنغازي المدمرة للوقوف على حالها، وتفقدِ عودةِ السكانِ إليها، تحاولُ النائبة ُ عائشة الطَبِلْقي أن تكونَ قريبة ً من السكانِ لمعرفةِ انشغالاتِهم والتحضيرِ للمؤتمرِ العالميِ لإعمارِ مدينة بنغازي.

بخطوات ثابته تسير واثقة من نفسها وسط الدمار لتقف على حالة بنغازي هذه المدينة التي هجرها اهلها بعد ثلاثة سنوات من الحرب على الارهاب

اليوم و بعدما استطاعت قوات الجيش الليبي دحر الجماعات الإرهابية بدات العائلات الليبية بالعودة الى منازلها تدريجيا

تقف النائبة عائشة على احتياجات السكان العائدين الى منازلهم و تستمع الى انشغالاتهم

ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها، عكفت عائشة على التحضير للمؤتمر العالمي لإعمار بنغازي وارسال دعوات إلى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لتقديم تصوراتها لإعمار المدينة كما زار عدد من رجال الأعمال من مختلف الدول العربية والأوروبية، مدينة بنغازي لبحث المشاركة في إعادة الإعمار التي يقول مراقبون إن تكلفتها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

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