المبعوث الأممي إلى ليبيا يدين تفجيرات بنغازي

أخبار الآن| طرابلس- ليبيا (متابعات)



أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، التفجيرات التي شهدتها مدينة بنغازي شرقي البلاد، وأكد أهمية إجراء الانتخابات العامة هذا العام، ودعا المستشار عقيلة صالح رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية ووزارة الصحة كلا فيما يخصه القيام بما يلزم اتجاه هذه الحادثة المروعة في حق الأبرياء ومتابعة المنفذين ومن وراء هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم على هذا الفعل الإرهابي الشنيع.

قالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، إن "الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة عبر عن إدانته للتفجيرين الذين وقعا في بنغازي يوم الثلاثاء"، وذلك خلال لقائه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة في الرجمة، وأضافت "ناقش الجانبان سير العملية السياسية في ليبيا وشددا على أهمية إجراء الانتخابات في 2018".

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد بيعة الرضوان في بنغازي إلى 34 قتيلا و87 جريحايشار إلى أن وقع تفجير بواسطة سيارتين مفخختين أمس الثلاثاء في بنغازي تزامن مع خروج المصلين من مسجد "بيعة الرضوان" في منطقة السلماني في المدينة.

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