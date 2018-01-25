مستشفيات تونس تستقبل 14 جريحا ليبيا من ضحايا تفجيرات بنغازي

أخبار الآن| تونس العاصمة- تونس(متابعات)



استقبلت تونس يوم الأربعاء 24 من الجرحى ، من أصل 51 جريحا و 25 قتيلا سقطوا جراء انفجار السيارتين المفخختين بجانب مسجد بيعة الرضوان بمدينة بنغازي الليبية أمس الثلاثاء، وقامت السلطات التونسية بتسهيل مرور سيارات الإسعاف الناقلة للجرحي، وتم توزيع الجرحي على عدة مؤسسات صحية في كل من ولايتي نابل و صفاقس و العاصمة .

و أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي في وقت سابق ,الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العمل الإرهابي الغادر في بنغازي، وأعرب عن ''عميق الحزن والمواساة لفقد مواطنين أعزاء'' سقطوا أمس نتيجة لهذه الجريمة البشعة.

وقال المجلس في بيان له ،إنه اتخذ" كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص ما يلزم لعلاج جرحى الحادث الإجرامي مع إقامة جسر جوي ما بين مدينتي بنغازي وتونس لنقلهم لتلقي العلاج المناسب" ،مؤكدا في المقابل أنه ب"العمل المستمر بدون توقف وبكل الإمكانيات لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وحتى يتم القضاء عليه واقتلاعه من جذوره".

اقرأ أيضا:

تجدد الإحتجاجات في تونس والشرطة تلجأ لـ "قنابل الغاز"











