عالم تصليح السيارات في الأردن لم يعد حكراً على الرجال

أخبار الآن | اربد - الأردن - لانا رياض



بلقيس بني هاني اردنية ارادت ان تقرب مهنة الميكانيك الى السيدات وان تجعلها اكثر انوثة، ففتحت مرآبا لتصليح السيارات للسيدات فقط، في خطوة تسعى من خلالها الى ادخال النساء في عالم السيارات متخطية ثقافة العيب.



هي مهنة صعبة بالنسبة لي انا اخترت ان اكون صحافية وبلقيس اختارت مهنة قد لا يستسيغها الكثير للنساء وهي مهنة ميكانيك السيارات ..



لم تعد مهنة تصليح السيارات حكرا على الرجال، ولن تجد النساء من اليوم فصاعدا حرجا في تصليح سياراتهن بانفسن في هذا المحل، وجله من النساء اللواتي يضعن كامل خبرتهن في مجال الكهروميكانيك امام نساء يستفدن من التجربة ويستمتعن بها.

بلقيس بني هاني، صاحبة مرآب لتصليح السيارات للسيدات: "الكراج خاص للسيدات، الهدف الأساسي هو تمكين المراة والسعي على راحتها بكل الجوانب. ولم يتطرق احد من قبل الى مسالة تصليح السيارات للنساء فقط. ونشتغل على سيارات السيدات بكافة جوانبها، نحن نقدم خدمات كهروميكانيك وبالنسبة للخدمات الاخرى التي تخص السيارة فنحن وسيط مع المدينة الصناعية. وهذه الخدمات قد تكون الدهان والتنجيد، ونحن نتعاقد مع جهات خاصة بالمدينة الصناعية ونوصل لهم السيارة وتاتي السيدة وتستلمها من الكراج".

رغم خشونة المهنة والصعوبات المحيطة بها يقدم فريق العمل كافة الخدمات المطلوبة مستعينا بالوسائل المتوفرة، ويقدم المركز خدمات فورية وخدمات تعليمية بهدف استغلال كافة الطاقات النسوية لا سيما الخريجات في مجال المكينيك.

آيات حمدان غنيم، زبونة في مرآب تصليح السيارات للسيدات: "عندما وجدت ان الادارة من النساء والتصليح من النساء والمعاملة كلها نساء بنساء حسّيت براحة نفسية اكبر وحسيت اني مرتاحه اكبر لما اقدم المعلومة بشأن خراب السيارة".

تخطي ثقافة العيب والدخول في عالم يملكه الرجال من ابرز التحديات التي تغلب عليها هذا المشروع. والذي لايزال عليه تخطي حاجز المنافسة وصعوبة البحث عن موطئ قدم وسط محال التصليح العريقة في هذا السوق.



بلقيس بني هاني، صاحبة مرآب تصليح السيارات للسيدات: "المجتمع هو من يحدد ثقافة العيب ونحن تجاوزنا هذه الثقافة، ولكن ضمن اطر المجتمع الذي نعيش فيه، والهدف الأساسي من وجود هكذا مشروع يخدم السيدات هو ان نتجاوز مسالة ان تذهب السيدة بنفسها لشراء قطع او ان تتعامل مع عدد كبير من الرجال، ولكن عندما تتعامل مع السيدات وتكون القطع متوفرة فنكون بذلك تخطينا ثقافة العيب الموجودة".

ربما يكون عدد المشتغلات في هذه المهنة قليل الا انه لا يعني عدم بحث النساء عن وظائف في هذا المجال، ويعتبر هذا المشروع البوابة الاولى لتصدر النساء عالم تصليح السيارات في الاردن. لاخبار الان لانا رياض محافظة اربد.



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