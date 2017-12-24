تعليمات وإرشادات هامة يجب اتباعها أثناء القيادة في الضباب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

نحن في فصل الشتاء وهو فصل تكثر فيه الحوادث المرورية، وذلك نتيجة عوامل الطقس المتطرفة والمتقلبة بشكل دائم، مثل الضباب والثلج والمطر، أضف إليها، جهل البعض أو استهتارهم، بقواعد السلامة للقيادة في مثل هذه الظروف وهنا نورد لكم مجموعة من الإرشادات الهامة التي يتوجب علينا اتباعها للقيادة الآمنة في الضباب

1- شغّل الأنوار العاديّة (المنخفضة):

فالأنوار العالية لن تفي بالغرض إذ تؤدّي إلاّ إلى انعكاس النور على الضباب باتّجاه السائق، وبالتالي ضعف الرؤية الأفقية.

كما أن أنوار سيارتك تساعد السائقين الآخرين على رؤيتها، لذلك تأكّد من تشغيلها قبل أن أن تضغط على دواسة الوقود.

حافظ على نظافة الزجاج الأمامي والأنوار الأماميّة للحدّ من توهّج الأنوار ولزيادة وضوح الرؤية.

2- خفف السرعة أثناء القيادة:

راقب سرعتك قبل دخولك لغيمة ضباب وتأكّد من ترك مسافة أمان تمكنك من التوقف ضمن نفس المسافة التي تراها.

الضباب مثل سراب الصحراء يسبّب إيحاءً بصريّاً مخادعاً ويتمثل الإيحاء بأن السرعة بطيئة، بينما في الواقع قد تكون عالية.

السرعة هي من أحد العوامل الرئيسيّة المسبّبة لحوادث الضباب.

3- كن منتبها ومستعدا لأي طارئ:

هنا يلزم منك تشغيل حواسك الخمس، واستعض بسمعك عن بصرك واستمع للحركة المروريّة التي لا يمكن أن تراها. افتح شبّاكك ولو قليلا لتسمع بشكل أفضل.

4- القيام بأشياء جانبية أثناء القيادة قد يكون قاتلا في أحسن الظروف، وفي الضباب قلّل من استخدام ما قد يلهيك في السيارة كأن تطفئ الراديو ولا تستخدم الهاتف إطلاقا، انتباهك الكامل هو المطلوب.

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4- استخدم المسّاحات ومزيل التكثّف الحراري:

للحصول على أفضل درجة ممكنة من الرؤية. في بعض الأحيان أو أغلبها من الصعب معرفة ما إذا كان سوء الرؤية عائد الى الضباب نفسه أو بسبب تكثّف الرطوبة على الزجاج الأمامي.

5- استخدم حافة كتف الطريق اليمنى: أو خطوط الطريق كدليل يضبط لك مسارك فضعف معالم الطريق في الضباب قد تضعك وبشكل مفاجئ في مسار مركبة أخرى.

6- تحلّ بالصبر وتجنّب تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسار.

7- الإشارات الضوئية لغة تخاطب بينك وبين بقية مستخدمي الطريق:

استخدم إشارات سيّارتك الضوئيّة للانعطاف قبل انعطافك بفترة طويلة واكبح فراملك في وقت مبكّر إذا اقتربت من نقطة توقّف.

8- لاتتوقّف على طريق سريع أو مزدحم:

فإنك في مثل هذه الحالات قد تصبح الحلقة الأولى في سلسلة حادث اصطدام طويل. فاذا اضطررت للتوقف على جانب الطريق استخدم اشارة سيّارتك الضوئيّة للانعطاف (الناس عادةً يتبعون أنوار المركبة التي أمامهم أثناء القيادة في الضباب)، ثم انحرف بحذر عن الطريق وابتعد عنه قدر الإمكان.

بعد الوقوف على جانب الطريق، شغّل أنوار الطوارئ (أنوار الطوارئ لايجب أن تستخدم إلا في حالة الوقوف، للتنبيه على أنّ المركبة واقفة على جانب الطريق). ابتعد عن سيارتك.

9- احذر السيارات بطيئة الحركة والمركونة فقد لا يستعمل السائقون الآخرون المصابيح الأمامية.

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