مطاعم بيتزا على كوكب المريخ

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرونَ منكم يعشقون البيتزا ..لكن ماذا لو كانت من احد مطاعمِ المريخ ؟ قد يكونُ الامر مستحيلا لكن مختصونَ في مجال الفضاء يؤكدون اقترابَ حدوثِ ذلك...

كشف ايلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة الفضاء الخاصة SpaceX عن تصورهِ لشكلِ حياةِ البشر على سطح المريخ في المستقبل القريب، وقال إنهُ سيتمُ فتحُ مطاعمِ بيتزا على الكوكب الأحمر لكي يشعرَ السكانُ هناك بنوعٍ من الترفيه، كما كشفَ عن الجدولِ الزمني الجديد للرحلات التجريبية لسفنِ الفضاء التي يمكنُ أن تنقلَ البشر إلى المريخ في يومٍ من الأيام.

موسك اضاف إن الحضارات على الكوكب الأحمر ستحظى بالعديد من وسائل الراحة الموجودة هنا على الأرض، إضافة إلى أنه سيتم نقل شكل الحكومة الديمقراطية إلى المريخ، اذ سيصوت الناس مباشرة على القضايا المهمة.



وقال إن SpaceX تحقق تقدمًا جيدًا في هذا المجال، وإن الرحلات التجريبية يمكن أن تحدث في غضون أشهر، فمن المقرر أن يكون من الممكن القيام برحلات قصيرة، صعودا وهبوطا في النصف الأول من العام المقبل. ووفقا لموقع “ميرور” البريطاني، قال “موسك” في حال وقوع حرب عالمية ثالثة هنا على الأرض، فسيكون من الأفضل أن يعيش البشر على سطح المريخ.

وأعلنت شركة "سبيس إكس" مؤخرا عن إطلاقها قمرا صناعيا عملاقا إلى الفضاء، عبر صاروخها "فالكون 9".

وبحسب موقع CNBC، يحمل الصاروخ الذي أطلق من قاعدة "كيب كانافيرال" للقوات الجوية بفلوريدا، فجر الثلاثاء، القمر الصناعي 30W-6، الذي صنعته الشركة الإسبانية "هيسباسات".

وعادةً يعود الصاروخ بعد إيصال القمر الصناعي للمدار المطلوب إلى الأرض، حيث يمكن استعماله مرةً ثانيةً، ولكن "سبيس إكس" لا تريد القيام بذلك هذه المرة نظراً لسوء الأحوال الجوية.



ونقلت CNBC عن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك قوله: "إنه أكبر قمر صناعي نقوم بإطلاقه، فهو يأتي بحجم كبير قريب من حجم حافلة".

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