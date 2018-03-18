كبائن نوم لمن أعياه التعب في أكبر مركز تسوق في العالم بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في إطارِ حرصهِ على راحةِ متسوقيه، أطلق مول دبي أكبر مركز تسوق في العالم خدمة جديدة لزوارهِ تتمثلُ في كبائنِ نومٍ Sleep Pod Lounge يتسنى لمن أعياهُ التعبُ من التجولِ في انحاءِ المركز النومَ فيها.

وتتفاوت أجرةُ الكبائن بين 40 درهما للساعة وخمسة وتسعين درهما لمدةِ ثلاثِ ساعات، وهي مزودةٌ بمآخذ كهربائية وأجهزةِ شحنٍ للهواتفِ المتحركة للسماح بإعادة تزويد الطاقة لرفيق دربك الصغير«هاتفك»، وهي من الرحابة بما يكفي لاستيعاب جسمك بشكل مريح، وتمكنك من التمدد والتقلب على راحتك، كما يسمح للنائمين بحجب أي ضوء، وفي حال كنت مولعاً بالنوم، تتوفر وسادة للإيجار مقابل 10 دراهم. وتم وضع 12 كابينة بالقرب من منطقة وقوف السيارات الكبيرة، ولذا فإن الفرصة تسنح لمن يأتي أولاً.

وقال موقع «the news»: إن هذه الكبائن تعد إنجازاً باهراً لتلبية احتياجات محبي التسوق الذين يتوافدون إلى دبي مول من جميع أنحاء العالم.

ويمكن العثور على هذه الكبائن في الطابق الأرضي السفلي بالقرب من منطقة وقوف السيارات، حيث توفر للمتسوقين مكاناً مريحاً على مدار الساعة.

وفي سياق اخر تم مؤخرا افتتاح مجمع ترفيهي جديد يجمع بين تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي ( VR ) في " دبي مول "

وقالت شركة إعمار للترفيه المسؤولة عن هذا المشروع : " الحديقة الجديدة تُرسل الزوار إلى رحلات وألعاب لا تنسى ".

وتقع الحديقة الجديدة على مساحة 7000 متر مربع في الطابق الثاني من المركز التجاري دبي مول.بعض الألعاب المتوفرة في الحديقة بتقنيات الواقع الإفتراضي تمزج بين الواقعية والخيال ، وتشمل لعبة " الوقوع من البرج " حيث

سيشعر المرء وكأنه مدفوع إلى أسفل من قمة برج خليفة .

وهناك أيضاً سيارة أجرة دبي الطائرة بدون طيار ، ولعبة لتجربة القفز بالمظلات في حين يلتقي الزائر مع العناكب والجمال والعقارب والثعابين والمخلوقات المثيرة الأخرى في تجربة افتراضية رائعة ومثيرة.

أما عشاق الفضاء والاستكشافات الفضائية فهم موعد مع سفينة للتجول في عالم يمتلئ بالمخلوقات الغريبة التي يمكن التفاعل معها في تجربة فريدة من نوعها.

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