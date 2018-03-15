دبي للثقافة تطلق مبادرة صندوق القراءة 3

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تزامنا مع شهرِ القراءةِ الوطني، تنظمُ هيئة دبي للثقافة والفنون ، ممثلة بمكتباتِ دبي العامة، النسخة الثالثة من مبادرةِ صندوقِ القراءة تحت شعار «جيلٌ يقرأ.. حضارةٌ تشرق»، خلالَ الفترة من الرابع وحتى 27 من الشهرالجاري، في دبي فستيفال سيتي مول. وتتضمنُ هذهِ المبادرة أنشطة متنوعة تهدفُ لتعزيزِ ثقافةِ القراءة بين فئاتِ المجتمع، بما في ذلكَ تنظيمُ مختبراتِ الإبداع التي تناقشُ بعضَ القضايا الثقافية المهمة، وتناولِ التحدياتِ بأسلوبٍ عصري، واستخدامِ أنماطٍ غير تقليدية من أجل التوصل إلى الحلول الإبداعية، بالإضافة لتنظيمِ أولِ مختبرِ إبداعٍ يُدارُ من قبلِ الأطفال.

وسيتمكن الجمهور من المشاركة في البرامج الثقافية الموجهة لأفراد المجتمع، و التي تكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتخللها جلسات حوارية وندوات ومناقشات ولقاءات وأمسيات شعرية، وستكون الفرص متاحة أمام المؤلفين الشباب لعرض ومناقشة وتوقيع أعمالهم وإصداراتهم الجديدة، مع استضافة بعض الشخصيات الثقافية من خارج الدولة.

يحقق مارس، شهر القراءة الوطني، فكرة القراءة المستدامة، وهو ما يساهم في تعزيزها عادة يومية بين أفراد المجتمع الإماراتي.

فشهر القراءة الذي يقام للعام الثاني على التوالي انطلق بمساهمة نوعية تضم 1700 مبادرة وفعالية على مستوى الدولة، استبقها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مبادرة لدعم المكتبات المدرسية بمليون كتاب جديد، في شتى المجالات الثقافية والفكرية والمعرفية التي تهدف إلى ترسيخ قيمة القراءة في الأجيال الجديدة.

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