صحيفة ألمانية تكشف مستقبل ريبيري وروبين مع بايرن ميونخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن بدء إدارة بايرن ميونخ، مفاوضات التجديد لأربعة لاعبين، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن النادي البافاري سيحسم تجديد عقود كل من، فرانك ريبيري، وآريين روبن، ورافينيا، والحارس سفين أولريتش.

وقالت إنه إذا استمر روبن بهذا المستوى، بدون إصابات، فسيتم تمديد عقده لعام آخر، فيما يريد ريبيري البقاء، وقد يتحقق ذلك، لكن بقبوله لعب عدد دقائق أقل، خاصةً في ظل تألق كينجسلي كومان، الذي يعد مستقبل الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولريتش، يريد البقاء في ألمانيا، حيث تشعر أسرته بالراحة، فيما تسعى الإدارة لتجديد عقده، ليكون الحارس الثاني للفريق، خلف مانويل نوير، بعد الأداء المميز الذي ظهر به مؤخرًا.

أما موقف رافينيا فغير واضح، حيث ارتبط مؤخرًا بالعودة للدوري البرازيلي، لكن أداءه في الفترة الأخيرة، أثبت أنه يمكن الاعتماد عليه كبديل جيد، بحسب الصحيفة الألمانية.

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