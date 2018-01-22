قطار بايرن ميونيخ يواصل انتصاراته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققَ بايرن ميونخ فوزاً مثيراً على حسابِ ضيفهِ فيردر بريمن بأربعةِ أهدافٍ لهدفين في المباراة التي احتضنها ملعبُ أليانز أرينا ضمنَ منافساتِ الجولة 19 من الدوري الألماني. وبفوزهِ يرفعُ بايرن ميونخ رصيدهُ إلى 47 نقطة في الصدارة بفارقِ 16 نقطةٍ كاملة عن باير ليفركوزن، فيما يتجمدُ رصيدُ فيردر بريمن عندَ النقطة 16 في المركز 16.

وبدأ فيردر بريمن المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث تمكن من افتتاح التسجيل سريعاً عبر هدف جيرم جوندروف في الدقيقة 24، ليكثف بعد ذلك بايرن ميونخ من ضغطه على مرمى الضيوف حيث نجح توماس مولر من إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول وبالضبط في الدقيقة 41.

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وعاد بايرن ميونخ للسيطرة على المباراة بالكامل خلال الشوط الثاني، حيث أن الفريق البافاري خلق مجموعة من الفرص الخطيرة التي تمكن من استثمار أهمها في الدقيقة 63 عبر النجم روبرت ليفاندوفسكي، لكن سرعان ما عادل بريمن النتيجة عبر هدف نيكلاس شول في مرماه في الدقيقة 74، دقيقتين بعد ذلك عاد ليفاندوفسكي لتسجيل هدف التقدم لِـ بايرن ميونخ قبل أن يسجل توماس مولر الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وبفوزه اليوم يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة بفارق 16 نقطة كاملة عن باير ليفركوزن، فيما يتجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 16 في المركز 16.

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