إنشاء ديزني لاند بالسعودية قريبا

أخبار الآن| جدة - السعودية (صحف)

كشفَ مسؤولٌ في مدينةِ الملك عبد الله الصناعية النقابَ عن عزمِ المدينة إطلاقَ مدينةٍ ترفيهية مصغرة على غرارِ ديزني لاند مشيرا إلى أن المشروع تحتَ إجراءاتِ الترخيص.

وستُحدِثُ المدينة نقلة نوعية في صناعةِ الترفيه بعد حصولها على التراخيصِ اللازمة.

وقال المهندس أيمن منسي، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية: "المدينة لا تزال تحت إجراءات التراخيص، وستحدث نقلة جديدة في صناعة الترفيه بالسعودية،

وتطرق إلى توقيع مذكرة تفاهم مع "أرامكو السعودية" وهيئة الطيران المدني لإنشاء أول كلية لعلوم الطيران بالوادي، لافتاً إلى أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية افتتحت العام الماضي كلية الأمير محمد بن سلمان لتخريج كوادر متخصصة من الجنسين في ريادة الأعمال باعتبارها أول كلية بالمدينة يدرس بها حالياً 80 طالباً، كما خرّج برنامج «طموح» نحو 3 آلاف شاب وشابة على المهارات اللازمة لسوق العمل.

وكان الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية يتحدث مع عدد من رجال الأعمال في لقاء مفتوح عقد في غرفة الشرقية أمس، استعرض فيه حزمة من الفرص الاستثمارية، كما شرح جهود إدارة المدينة في تنفيذ المشروعات.

وقال المهندس منسي: "المدينة أبرمت شراكة مع وزارة الإسكان لإنجاز 200 وحدة سكنية، فضلاً عن الاتفاقية التي تمت مع الهيئة العامة للرياضة والشباب لإنشاء نادي الجولف على مساحة 800 ألف متر مربع بمواصفات عالمية ستقام عليه أول بطولة للغولف في السعودية".

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