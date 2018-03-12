السعودية: ضجة على مواقع التواصل بعد فيديو تحرش سائق بفتاة

أخبار الآن | دبي ـ الإمارات العربية المتحدة (صحيفة "سبق" السعودية)

ضجت موقع تويتر بقصة تحرش سائق تاكسي في السعودية بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الفور دشن مغردون وسم: #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر ، عبروا فيه عن استنكارهم لما حصل، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك للقبض على المتحرش لتطبيق بحقه العقوبة التي يستحقها.

على إثر ذلك، أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجبالأحد، أمرا بالقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو.

وتضمّن الأمر القبض على الشاب، والتحقق من صحة المتداول، وتطبيق الإجراءات بحقه، حتى لو كان المشهد عبارة عن تمثيل.

وظهر في الفيديو شاب يقود سيارة، ويحاول التحرش بالفتاة. فيما أشير إلى أن الشاب يعمل مع إحدى شركات الأجرة الخاصة.

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