هاتف جديد من "هواوي" بـ400 دولار.. إليكم المواصفات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "هواوي" لإطلاق هاتف مميز بمواصفات رائعة وسعر مقبول، وسيحمل اسم "P30 Pro".

وكشفت مواقع إلكترونية مهتمة بشؤون التقنية عن العديد من مواصفاته، وهي على النحو التالي:

- سيكون الهاتف الجديد مزوداً بشاشة تملأ كامل واجهته الأمامية، بمقاس 6.15 بوصة، ودقة عرض+FULL HD، وأبعاد 19.5:9.

- يحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بـ 3 عدسات، ودقة عرض (20+16+2) ميغابيكسل، تعمل مع مصباح إضاءة متطور، وحساس ليزري يساعدها على قياس المسافات وتحديد عمق الصورة، والتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

- سيعمل "P30 Pro" بمعالج "Kirin 980".

- يتميز الهاتف الجديد بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- سعة بطاريته 4000 ميللي أمبير.

- سعره 400 دولار أو أكثر بقليل.

مصدر الصورة: يوتيوب

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