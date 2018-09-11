هاتف المستقبل OPPO Find X يطل للمرة الأولى في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هذه هي المرة الأولى التي توطّد فيها شركة هواتف ذكية تعاوناً استراتيجياً حصرياً لمدة ثلاث سنوات مع علامة تجارية عالمية للسيارات الفارهة. وهاتف OPPO Find X الذكي توفر في أسواق الإمارات اعتبارا من 10سبتمبر الجاري.

فقد أطلقت شركة “أوبو”، الإثنين 10 سبتمبر/أيلول، هاتفين جديدين “OPPO Find X” و”Oppo F9″ في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في حدث أقامته بدبي.

هاتف “Oppo F9” والذي يعد آخر إصدارات الشركة لسلسلة هواتفها المتوسطة، يعمل بمعالج “MT6771 Helio P60″، وبذاكرة وصول عشوائي “4 غيغابايت” (نسخة 6 غيغابايت ستتاح لاحقًا)، وذاكرة تخزين داخلية بسعة “64 غيغابايت”.

ويأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع، بالإضافة إلى شاشة بقياس 6.3 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة “25 ميغابكسل”، وكاميرا مزدوجة “16ميغابكسل” و”2 ميغابكسل”، ويبلغ سعره 1249 درهم إماراتي.

“OPPO Find X”، فيعمل بمعالج “سناب دراجون 845” من كوالكوم، وبذاكرة وصول عشوائي “8 غيغابايت”، وذاكرة تخزين داخلية بسعة “256 غيغابايت”.

ويحتوي على شاشة بتقنية Panoramic Arc Screen بقياس 6.4 بوصة شبه كاملة، والكاميرا الأمامية غير موجودة فيها بسبب تقنية الانزلاق الجديدة التي طورتها الشركة لإظهار الكاميرا من الخلف، كما أن الشاشة تأتي مع تقنية بصمة الأصبع المدمجة داخلها مما يسهل فتح الهاتف بشكل أسرع.

يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة “25 ميغابكسل” مع خاصية التعرف على الوجه بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D Structured، وهي بدورها تتيح توفر تقنية الايموجي ثلاثي الأبعاد Omoji التي توفرها الشركة. فيما يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة “16ميغابكسل” و”20 ميجابكسل”، والتي تقدم تجربة مميزة في التصوير وتحتوي بدورها على تقنية الإضاءة 3D Structured والتي بإمكانها مسح نحو 15,000 نقطة.

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ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 3,700 ملي أمبير، فيما تأتي النسخة الخاصة منه بالشراكة مع شركة لامبورجيني، وهي تدعم خاصية الشحن السريع جدًا SuperVOOC وتحتوي على شعار شركة السيارات الشهيرة محفورًا على الظهر.​

شركة “أوبو” Oppo تأسست في 2004 في الصين وقد سجلت الشركة اسمها كعلامة تجارية في عدة أجزاء كثيرة من العالم أن 200 مليون شخص يستخدمون هاتف أوبو في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي. و هذا يعتبر إنجاز كبير للشركة حيث أن تواجد الشركة أو بصمتها الدولية ليس مثل شركة أبل و سامسونغ. بالإضافة إلى ذلك فإنه يوجد حاليا أكثر من 90 مليون هاتف من شركة أوبو يدعمون تقنية الشحن السريع VOOC.

وفي وقت سابق أعلنت شركة أبحاث السوق Sino عن نتائج أداء شركات صناعة الهواتف الذكية فى الصين خلال الربع الأول من عام 2018 الجارى، وجاءت شركة “أوبو” فى المقدمة متفوقة على جميع العلامات التجارية الأخرى، مع عدد شحنات وصل إلى 18.52 مليون داخل الصين، فى حين جاءت شركة vivo فى المركز الثانى مع 17.34 مليون وحدة، وجاءت شركة آبل فى المركز الثالث بحصولها على 16.8 مليون وحدة، أما هونور فشحن حوالى 14 مليون وحدة.

وبحسب تلك الأرقام إلى أن الشركات الصينية تهيمن على السوق المحلي، حيث تعتبر شركتا Apple و Samsung هما الوحيدتان من خارج البلاد من بين أفضل 10 بائعين داخل الصين، وبالنظر إلى الدخل من المبيعات، فإن شركة أبل تتفوق على منافسيها بشكل كبير، حيث تحقق عائدات تقارب الشركات الثلاث مجتمعة.

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الصور من موقع "tech-wd"