هل تم تسريب صور iphone Xc قبل موعد العرض؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

انتشر موخراً صوراً لهاتف iphone Xc على مواقع التواصل الاجتماعي بتصاميه الحديثة وذلك قبل موعد عرضه المقرر في 12 أيلول الجاري، والتي كانت تنوي شركة آبل من خلاله طرح نسخة محدثة من هواتف ايفون

وبحسب ما تم تناقله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إن هواتف ايفون سيكون شاشته بقياس 6.1 بوصة إلى جانب أنه سيباع بسعر مخفض.

كما تم تسريب صور الهاتف من قبل المصمم "بين جيسكين" حيث ستجمع النسخ الثلاثة iphone Xc , iphone 5c , iphone 8 Plus كما سيصل قيمتهم الشرائية في المتاجر ما بين 700 إلى 860 دولار.

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