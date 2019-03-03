Galaxy S10 ينجو من الخدش والحرق (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت قناة JerryRigEverything، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات "تطرفاً" في اختبارات المتانة، بإخضاع هاتف سامسونغ الأحدث "غالاكسي إس10" Galaxy S10، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلاً عن الخدش بأدوات حادة.

ثم عرضت نتائج الاختبار التي أكدت أن الجهاز يتمتع على غرار سلفه Galaxy S9 بالمتانة المطلوبة، باستثناء أن حساس بصمة الأصبع لم يعد يعمل بعد خدش شاشة الهاتف لدرجة كبيرة. وبدأت القناة الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة Galaxy S10 محمية بطبقة من زجاج غوريلا غلاس 6.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من المعدن مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضاً بطبقة من زجاج غوريلا غلاس 5 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تماماً مثل واجهة الهاتف.

ومع أن الزجاج ميال، بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل، وذلك على غرار هاتف Galaxy S9. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.

ولأن من أبرز مزايا هاتف سامسونغ الأحدث كان حساس البصمة تحت الشاشة، فقد تم اختباره ليعمل بصورة جيدة بعد خدشه بأداة معدنية حادة، ولكنه بعد المستوى الثامن من الخدش الذي أدى إلى إحداث شقوق في الزجاج لم يعد يعمل. كذلك لفتت القناة إلى أن الحساس الذي يعتمد تقنية الأمواج فوق الصوتية لم يصمد إلى هذا المستوى مثل الحساسات البصرية.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف Galaxy S10، مثل سلفه، قوياً بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية.

مصدر الصورة: androidcentral

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