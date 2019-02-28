تعرفوا إلى "الهاتف الغبي" الذي يعالج إدمان الهواتف الذكية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، طرحت العلامة التجارية السويسرية "Punkt" هاتفاً "غبياً" صغيراً مع شاشة صغيرة يسمى Punkt MP02، والذي لا يتضمّن أي تطبيقات أو وسيلة للإتصال بالإنترنت.

ولفتت الشركة إلى أنّ "هذا الهاتف قادر على تخليص المستخدمين من إدمان استعمال الهواتف الذكية، حيث لا يستطيع هذا الهاتف القيام بأكثر من إرسال النصوص وإجراء المكالمات الهاتفية". ومع ذلك، فإنّه يحتوي على الآلة الحاسبة والتقويم والساعة والمؤقت والملاحظات، إلى جانب اتصال 4G LTE، لكنه يعمل فقط كنقطة اتصال للأجهزة، مثل أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية، وذلك لأن الهاتف نفسه ليس لديه إمكانيات تصفح الويب.

وبحسب الشركة، فإنّ "سعر الهاتف الجديد يبلغ 400 دولار أمريكي، ويعود طرحه بهذا السعر إلى تصميمه الأنيق وخفة وزنه وميزاته الحديثة مثل الصوت عالي الجودة مع إلغاء الضوضاء والشحن عبر منافذ micro - USB، إلى جانب الشاشة المضادة للإنعكاس وغلاف مضاد للصدمات". وأوضحت الشركة أنّ "وزنه 88 غراماً فقط، ويأتي بألوان هي البني والأسود والبيض، ويعمل لمدة تصل إلى 12.5 يوماً في شحنة واحدة، ويتوفر بـ17 لغة".

ويأتي هذا الهاتف الذي يعمل بواسطة نظام تشغيل "أندرويد" بهيكل صلب وخفيف ومدعوم بالألياف الزجاجية وطبقة مقاومة للتآكل، وبشاشة LCD محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass، كما أنه لديه حماية بلاك بيري BlackBerry الآمنة.

مصدر الصورة:news.cision

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