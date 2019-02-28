"إنرجايزر" تكشف عن هاتف ذكي يعمل لـ50 يوماً.. إليكم مواصفاته

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "إنرجايزر" في معرض الهواتف النقالة "MWC 2019"، عن أول هاتف لها وهو "Power Max P18K Pop" ببطارية هي الأولى من نوعها بقوة 18000 مليي أمبير في الساعة. ويأتي شكل الهاتف الجديد قريباً لبطارية كبيرة، في حين أن سماكته تصل إلى 18 مم.

وفي هذا الإطار، كشفت الشركة أنّ "الهاتف يستطيع العمل حتى أسبوع في الإستخدام العادي أو 48 ساعة متواصلة، كما أنه مدعوم بخاصية الشحن السريع"، موضحة أنّه "يمكن للمستخدم مشاهدة مقاطع الفيديو على هذا الهاتف لمدة يومين، كما يمكنه الاستماع إلى 100 ساعة من الصوتيات والتحدث لمدة 90 ساعة، كما أنه يبقى على وضع الاستعداد لمدة 50 يوماً".

ويتميز الهاتف الجديد من الشركة المتخصصة بصناعة البطاريات بشاشة LCD بقياس 6.2 بوصات، في حين أنه لا يحتوي على شق أو حوافٍ كبيرة، وهو ما يجعل واجهته مميزة وسلسة. إلى جانب ذلك، فإنّ الهاتف هذا يتضمن 3 كاميرات ثلاثية في الخلف، أمّا الكاميرا الأمامية فهي مزدوجة بالطريقة الإنزلاقية.

ويأتي الهاتف بمعالج من "Media Tek"، مع ذاكرة رام 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، كما أنه يعمل بنظام تشغيل أندرويد 9.0.

مصدر الصور: 01net

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