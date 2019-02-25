بعد إطلاقها هاتفها الجديد.. أوبو" تكشف عن جهازها القابل للطي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (theverge)

كشفت شركة "أوبو" النقاب عن صورٍ لنموذج أولي لهاتفها القابل للطي. وبحسب موقع "theverge"، فإنّ "هذا الهاتف سيأتي بشاشة OLED واحدة كبيرة، ستلتف حول جانبي الهاتف عندما تكون مطوية، بدلاً من أن تطوى بعيداً في الداخل". وأظهرت صور النموذج الأولي للهاتف أن "الشركة تميل نحو تصميم "هواوي" أكثر من تصميم "سامسونغ".

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الجديد بسعر أقل من أسعار الهواتف الأخرى المماثلة، كما أنه سيحظى بمواصفات رائعة. غير أن الشركة حالياً لا تخطّط للتسويق لهاتفها الجديد إلّا إذا رأت الكثير من الطلب عليه.

وكانت "أوبو" كشفت خلال مؤتمرٍ صحافي على هامش مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، عن مواصفات هاتفها الجديد "فايند إكس"، الذي يدعم كاميرات "البريسكوب".

ولفتت الشركة إلى أنّ "ميزة التصوير الثورية سوف تدمج 3 كاميرات، الخلفية منها بدقة 48 ميغابكسل، وبتقريب بصري يبلغ 10X تحافظ على تثبيت الصور بنسبة أفضل بـ73 في المئة مقارنة بكاميرات الهواتف الآخرى".

مصدر الصور: theverge

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