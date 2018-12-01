رسمياً.. "هواوي" في طريقها للاستغناء عن "أندرويد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مدير شركة "هواوي" بروس لي ، الجمعة الماضي، "قيام الشركة بتطوير نظام تشغيل خاص سيكون بديلاً لنظام تشغيل أندرويد المستخدم حالياً على جميع الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة".

كلامُ لي جاء في منشورٍ له عبر موقع التواصل الإجتماعي "ويبو" الشهير في الصين، حيثُ أوضح أنّ "عمليات تطوير النظام الجديد جارية بالفعل"، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل".

وكانت تقارير سابقة كشفت عن نية "هواوي" إطلاق إسم "كيرين" على نظامها التشغيلي الجديد. وتوقعت الأوساط المتابعة أن ينتهي العمل منه بحلول الصيف المقبل. في غضون ذلك، فقد رأى خبراء التقنية أنّ "إطلاق هواوي لهذا النظام الجديد سيشكل صفعة مؤلمة لنظام أندريود وشركة غوغل القائمة على تطويره". في المقابل، فقد رأى آخرون أنّ "تصميم نظام التشغيل ليسَ بالامر السهل، ويحتاج إلى سنوات لإنجاح المشروع، خصوصاً في ظل الهيمنة الحالية من قبل نظامي آبل وغوغل".

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