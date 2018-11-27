"واتساب" يستعد لطرح خاصية جديدة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير عن عزم تطبيق "واتساب" لخدمة الرسائل النصية، طرح ميزة، ستكون مفيدة خلال إجازات المستخدمين، الذين يرغبون في الاسترخاء والابتعاد عن ضغط الرسائل والإشعارات المزعجة.

وستصبح الخاصية الجديدة أو "حالة الإجازة، توقف كل الإشعارات القادمة للمستخدم أثناء تفعيلها.

فيما سيكون بإمكان المستخدمين تجاهل كل الإشعارات القادمة من التطبيق، مما يعني أنه لن يتوصل بأي رسالة جديدة خلال تفعيل هذا الوضع".

وتحاكي هذه الخاصية "وضع الطيران" الموجود في كل الهواتف الذكية، والتي تمنع الجهاز من استقبال أي اتصال أو رسالة نصية خلال تفعيلها.

في المقابل، ذكر المصدر أن الشركة تخطط كذلك لإطلاق ميزة "ربط الحسابات"، التي تتيح ربط حسابك على الواتساب مع الحسابات الاجتماعية الأخرى، مثل فيسبوك وإنستغرام.

وسيتم استخدام هذه الخاصية في حال أراد أي مستخدم استرجاع حسابه على فيسبوك أو إنستغرام.



اقرا: عطل كبير في تصفح فيسبوك وانستغرام

