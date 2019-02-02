جديد "إنرجايزر".. هواتف بكاميرات نافرة وشاشة قابلة للطي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "إنرجايزر" للشكف عن هواتفها الجديدة خلال مؤتمر "Mobile World"، التي تتميز بكاميرات نافرة وبطارية ضخمة سعة 18000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب شاشة قابلة للطي.

ورغم أنّ مواصفات الهواتف الجديدة هذه ليست واضحة حتى الآن، إلّا أن التسريبات كشفت عن بعض التفاصيل المتعلقة بها. وفي هذا الإطار، لفتت تقارير "GSM Arena" أنّ "إنرجايزر Ultimate U620S Pop" و "U630S Pop" يحتويان على كاميرا رئيسية بدقة 16 ميغابكسل، وجهاز استشعار بدقة 2 ميغابيكسل.

ويتميز " U620S Pop" باحتوائه على 3 كاميرات خلفية (16 ميغابيكسل - 5 ميغابيكسل - 2 ميغابيكسل)، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت. أمّا U630S Pop"" فيضمن ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت و 64 غيغابايت من السعة التخزينية. ومن المفترض إطلاق الهاتف الأول في شهر تموز/يوليو 2019، أمّا الهاتف الثاني فسيسبق الاول، بحيث سيتم إطلاقه في شهر يونيو/تموز 2019.

ووفقاً لموقع " theverge" الالكتروني، فإنّ "شركة Avenir telecom" الفرنسية تعمل على تصنيع الهواتف، علماً أن هذه الشركة كانت تبيع هواتف ذات مواصفات ضعيفة لسنوات عديدة تحت رخصة إنرجايزر".

مصدر الصورة: theverge

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