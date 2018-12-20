ارتفاع هائل للمكالمات الهاتفية المزعجة حول العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهر تقرير لخدمة "ترو كولر" الهاتفية إرتفاعا هائلا في معدلات المكالمات الهاتفية التي توصف بالمزعجة، والمعروفة باسم "Spam Calls"، في جميع أنحاء العالم.

و يوضح التقرير أن نسبة المكالمات المزعجة بلغ 300% خلال عام 2018, لكن الولايات المتحدة شهدت انخفاضا ملحوظا في عدد هذه المكالمات بعد أن كانت تحتل المركز الثاني عالمياً لتحتل المركز الثامن خلال عام واحد.

وخلال عام 2018 احتلت البرازيل الصدارة كأكثر الدول الذي تعرض الناس فيها لمكالمات "Spam Calls"، بمعدل أكثر من 37 مكالمة شهرياً لكل مستخدم لخدمة "ترو كولر" الهاتفية، بينما إحتلت الهند المرتبة الثانية ، علما أنها كانت في المركز الأول خلال عام 2017 الماضي.

مصدر الصورة: Getty Images Europe

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