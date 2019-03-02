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أقمار OneWeb ترسل إشارات إلى الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أرسلت شركة "OneWeb" البريطانية إشارات للاتصال بأقمارها الصناعية التي أطلقتها، في الشهر الماضي ، من بينها صاروخ" سويوز-إس تي- بي" الروسي من قاعدة "كورو" الفضائية الأوروبية وذلك في غويانا الفرنسية.

إذ صرح رئيس الشركة على صفحته بتويتر "إن كافة الأقمار الصناعية الـ 6  تعمل بنجاح.

كما أطلقت الأقمار من قاعدة "كورو" الفضائية في غويانا الفرنسية، ووصلت إلى مدارها المحدد بعد مرور ساعة و23 دقيقة من إطلاقها.

كما وقعت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية مع شركة "OneWeb" البريطانية في عام 2015  اتفاقية إطلاق 672 قمرا صناعيا إلى المدار الأرض المنخفض من قواعد: "كورو" الأوروبية، و"بايكونور" و"فوستوتشني" الروسيتين.

 

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