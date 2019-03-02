دليل جديد على وجود مياة في كوكب المريخ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جورنال أوف جيوفيزيكال ريسيرتش)

وجد علماء دليل جيولوجي جديد على وجود مياة على سطح المريخ. وقال العلماء إن صورا لفوهات التقطتها مسبارات أمريكية وأوروبية أظهرت على الأرجح أن كوكب المريخ كانت عليه شبكة من البحيرات تحت الأرضية في السابق.

وأظهرت بيانات جمعتها مسبارات تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية أول دليل جيولوجي على وجود شبكة مياه تحت أرضية قديمة المريخ، وفقا لدراسة أعدها باحثون في إيطاليا وهولندا ونشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف جيوفيزيكال ريسيرتش" الجمعة.

وفي السياق، قال فرانسيسكو ساليزي، أحد العلماء المشاركين في الدراسة، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني الجمعة، إن النتائج تؤكد ما ورد في دراسات سابقة، موضحا أن البحيرات تحت - الأرضية ربما كانت مرتبطة.

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