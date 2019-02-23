لأول مرة.. "مسافر" يصل حافة الفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت شركة فضاء أمريكية، يوم أمس الجمعة، من إحراز علو متقدم في الجو , بعدما حلقت طائرة صغيرة على ارتفاع تجاوز 55 ميلا فوق سطح الأرض.

وبحسب موقع "مشابل"، فإن الطائرة الفضائية التابعة لشركة "فيرجن غالا كتيك" أجرت خامس اختبار لرحلة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأقلعت طائرة " WhiteKnightTwo" من صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا، عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وعلى متنها طائرة " SpaceShipTwo".

وعقب عملية الإقلاع، انفصلت الطائرة المدارية الصغيرة عن طائرة الشحن التي حملتها، ولأول مرة، حملت المركبة طيارين اثنين، بالإضافة إلى راكب تمكن لأول مرة من الوصول إلى حافة الفضاء.

ويشعر المسافرون إلى هذا الارتفاع المتقدم في الفضاء بفقدان الوزن بالنظر إلى انعدام درجة الجاذبية.

وفي أقل من دقيقة واحدة، وصلت الطائرة إلى سرعة 2.9 ماك أي ما يقارب 2.9 من سرعة الصوت، وبعد دقيقتين من الانفصال عن طائرة الشحن، بلغت علو خمسين ميلا.

وكانت المركبة وصلت إلى ارتفاع اقترب من نحو 270 ألف قدم في ديسمبر لتصبح أول رحلة طيران تجارية أمريكية مأهولة تتجاوز الغلاف الجوي منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء الأمريكي عام 2011.

ويتسابق مؤسس الشركة، رياتشارد برانسون مع شركات أخرى لتسيير رحلات سياحية للفضاء منها بلو أوريغن التابعة لشركة أمازون وسبيس إكس التي أسسها رائد الأعمال إيلون ماسك.

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