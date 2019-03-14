"ناسا": زوجان من المجرّات التحما بسبب "الجاذبية" (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (NASA)

اتحد زوجان من المجرات المتصادمة حملا اسم " NGC 6052"، وذلك عن طريق الجاذبية. ويقع هذان الزوجان داخل كوكبة هرقل على بُعد 230 مليون سنة ضوئية من الأرض. وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنّ "الجاذبية جمعت بين مجرتين معاً منذ زمن بعيدٍ، وأصبحا في حالتهما الفوضوية كما الآن".

والتقط تيلسكوب هابل الفضائي صورة تم إصدارها حديثاً لهذين الزوجين من المجرات، التي تمّ اكتشافها للمرة الأولى في العام 1784 عن طريق العالم وليام هيرشل، وتم تصنيفها في الأصل على أنها مجرة واحدة غير منتظمة بسبب شكلها الغريب. ومع المعطيات الجديدة التي تكشّفت، فإنّ النظرية التي كانت سائدة بشأن هاتين المجرّتين أصبحت من الماضي، حيث تأكّد أنهما عبارة عن زوجين من المجرات، وقد اندمجتا بفعلة الجاذبية.

ولفتت ناسا إلى أنّ "النجوم تتبع الآن مسارات جديدة بسبب التغيرات في الجاذبية، وفي النهاية ستندمج المجرات بالكامل لتشكل مجرة واحدة مستقرة".

من جهتها، أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أنه "بما أن النجوم تنتج الضوء الذي نراه، فإن المجرة تبدو الآن ذات شكل فوضوي للغاية"، وتابعت: "في النهاية، ستستقر هذه المجرة الجديدة في شكل، قد لا يشبه أي من المجرتين الأصليتين".

مصدر الصورة: The Financial Express

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