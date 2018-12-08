لأول مرة بالتاريخ.. "الناسا" ترصد أصواتاً على المريخ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- الناسا ترصدُ أصواتاً للرياح على كوكب المريخ، في ظاهرة هي الأولى في التاريخ.

- تقدر سرعة الرياح على المريخ بحوالى 16-25 كيلومتراً في الساعة.

- المسبار "إنسايت" تمكن من تسجيل الأصوات المرصودة وبثها في تسجيل صوتي "أوديو كليب".

إليكم التفاصيل:

في حالةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ غزو كوكب المريخ، تمكنت أجهزة استشعار الرصد الزلزالي فائقة الحساسية ومستشعر الهواء على متن المسبار "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، من تسجيل أصوات الرياح على المريخ، بحسب ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأطلقت "الناسا" تسجيلاً صوتياً "أوديو كليب" لأصوات الرياح على الكوكب الأحمر، تمّ تسجيلها بواسطة مستشعر ضغط الهواء الذي تمّ تطويره في بريطانيا. إلى جانب ذلك، فقد تمكّن المسبار "إنسايت" من رصد صوت زمجرة منخفضة سببها ذبذبات ناجمة عن الهواء في المريخ.

ويقوم مستشعر الرصد الزلزالي بتسجيل الذبذبات أثناء حركة الرياح وانتقاله فوق الألواح الشمسية للمسبار التي يبلغ طول الواحدة منها حوالي مترين، في حين يقوم مسبار ضغط الهواء بتسجيل ذبذبات الهواء، الناجمة عن تغير الهواء، مباشرة. وتقدر سرعة الرياح على المريخ بحوالى 16-25 كيلومتراً في الساعة.

وفي هذا الصدد، أشار الأستاذ في جامعة كورنيل دون بانفيلد إلى "صوت الرياح على المريخ يذكرنا بالجلوس على الشرفة وسماع صوت الرياح الخفيفة في مساء يوم صيفي".

من جهته، يقول العالم من جامعة إمبريال كوليدج لندن توماس بايك إن "صوت دمدمة الرياح على المريخ مختلف عن أي شيء مررنا به أو جربناه على الأرض، وأعتقد أن الأمر يعطينا طريقة أخرى للتفكير بشأن مدى بعدنا عن مثل هذه الإشارات".

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