التيارات المضطربة بين المجرات تكشف سر موجات غامضة في الفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تمكن فريق من العلماء الإيطاليين والأمريكيين من تحديد مصدر الإشارات الصادرة من المجرة Abell 2626، حيث تبين أن مصدرها التيارات المضطربة بين المجرات.

ويعلن العلماء من بلدان مختلفة بين فترة وأخرى عن رصدهم لإشارات راديو واردة من الفضاء البعيد.

وتبعد المجرة Abell 2626 عن الأرض 700 مليون سنة ضوئية، وهي مجرة منتشرة على شكل عنقود يبلغ نصف قطره 1.6 ميغا فرسخ فلكي (الفرسخ الفلكي يعادل 3.26 سنة ضوئية).

ويميز هذه المجرة وجود عدد من الهياكل القوسية المتماثلة، بقيت نشأتها غامضة لفترة طويلة، مع أن بعض العلماء افترضوا أنها مصدر إشارات الراديو. ورأى آخرون أنها تكونت تحت تأثير قوى الجاذبية المتبادلة بين النواتين IC5338، ولكن، كان يظهر حينها قوسان فقط شمالي وجنوبي. وبعد اكتشاف القوسين الشرقي والغربي، أصبح هذا الافتراض موضع شك.

واستخدم الباحثون معلومات جديدة حصلوا عليها بواسطة تلسكوب الأشعة السينية تشاندر، على أمل العثور على نواة المجرة النشطة المرتبطة بإشارات فضائية ثنائية، وانبعاث مواد ساخنة وباردة من مجرات قريبة، قد تكون سبب صدور الإشارات الفضائية الشاذة. ولكنهم اكتشفوا أن هذه الأقواس قد تكون الجزء الأكثر سطوعا من radiohalo غير ملحوظة، نشأت نتيجة التيارات الغازية المضطربة المرتبطة بتعجيل الإلكترونات النسبية.

ومع ذلك يعتقد الفلكيون أنها انبعاث إشارات الراديو الشاذة حالة نادرة، عندما تكون ناتجة عن تصادم الغاز مع بلازما من نواة المجرة النشطة التي تتحرك بسرعة شاذة قريبة من سرعة الضوء.

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