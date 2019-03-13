"فيفو" تكشف عن هاتفها الجديد الخالي من المنافذ (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (cnet)

طرحت شركة "فيفو" هاتفها الذكي الجديد "أبكس 2019"، المتميز بأنه لا يحتوي على أي منافذ أو زر بما في ذلك منفذ سماعة الأذن و "يو إس بي سي" على غرار هاتف "ميزو زيرو". إلّا أنّ ما يميز الثاني عن الأول هو أنّه يعتمد على الشحن اللاسلكي، بينما يتم شحن "أبكس 2019" من خلال الموصلات المغناطيسية الموجودة على ظهره، كما أنه لا يحتوي على فتحات لمكبر الصوت، بل يعتمد على تقنية نقل الصوت بالاهتزاز.

وجاء طرح الهاتف الجديد خلال حدثٍ خاص أقامته الشركة في مدينة هونغ كونغ الصينية، وما يميّزه هو أنّه يأتي بشاشة تملأ كامل الواجهة وفيها حساس بصمة. ويعني ذلك أنه يمكن للمستخدمين فتح قفل الهاتف بوضع إصبع على مكان في الشاشة، وسوف تضيء البكسلات مكان وضع الإصبع.

إلى ذلك، فإنّ الهاتف الجديد يأتي بتصميم زجاجي منحنٍ، كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل شريحة المودم "سنابدراغون إكس 50"، كما أنه يعتمد على الشرائح الالكترونية "eSIM". إلى جانب هذا، فإنه يضم الجيل الأحدث من معالجات شركة كوالكوم "سنابدراغون 855" وذاكرة عشوائية بحجم 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

ويضم الهاتف الجديد كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل و12 ميغابيكسل، لكنه لا يتضمن كاميرا أمامية سواء على الشاشة أو منبثقة كما في هاتف "فيفو نيكس". هذا، ويضم "أبكس 2019" بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

مصدر الصورة: cnet

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