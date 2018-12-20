ترقب لإصدار الهاتف القابل للطي فى 2019 وسط توقعات متباينة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قد تصبح سامسونغ الأولى فى إصدار الهواتف القابلة للطي مع طرح جهازها الذي أطلقت عليه اسم "غلاكسي أف" عام 2019، لتشهد الاسواق دخول الهواتف القابلة للطي كنقلة تكنولوجية جديدة.

وتباينت ردود الأفعال حول تلك النقلة النوعية فى إصدارات الهواتف الذكية ومدى نجاح ذلك الامر، وكذلك تنافس الشركات حول هذا الأمر.

ومن المقرر أن تقود سامسونغ خلال منتصف العام القادم المصنعين بطرح جهازها الذي أعلنت عنه في مؤتمرها السنوي، تتبعها هواوي و"أل.جي" و"أوبو"، ثم في النصف الثاني يتوقع أن تطرح "أم.أي" و"فيفو" و"موتورلا" أجهزتها، ليبدأ العام 2020 مع مايكروسوفت وينتهي بشركة آبل التي يتوقع أن تدخل هذا المجال متأخرة عن البقية.

ومع ثورة الآيفون في صناعة الهواتف الذكية، يتوقع أن يبدأ الهاتف الذكي القابل للطي ثورة مرة أخرى، وبذلك ستحصل سوق الهواتف الذكية الراكدة على دفعة مع نهاية العام 2020، وسيكون قطاع الهواتف الذكية في حالة ارتفاع مرة أخرى، وفقا للتقرير.

ويتوقع المحللون أن تصل حجم مبيعات الهواتف القابلة للطي عام 2019 إلى 4.5 ملايين جهاز، وما لا يقل عن 72 مليونا عام 2022. وهذا سيؤدي إلى أن تصل نسبة المبيعات إلى 13.8% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عام 2022.

في المقابل يقول البعض الآخر إن هذه الهواتف ستحقق 3.5 ملايين عملية بيع خلال العام المقبل فقط، وترتفع لتصل إلى 24 مليونا عام 2022 وحده. وفي هذه الحالة، ستحقق هذه الهواتف نسبة 6.6% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في العالم عام 2022.



لا يعتمد العدد الفعلي للمستهلكين الذين سيشترون هاتفًا ذكيًا قابلا للطي على السعر فقط، ولكن أيضًا على القيمة المضافة التي يحصلون عليها منه مقارنة بالأجهزة الحالية.

فكلما حصل المستهلك على فوائد أو مزايا أكبر من الأجهزة القابلة للطي سيكون مستعدا لدفع مبلغ أكبر مقابل هذه المزايا، فمثلا، إذا حل الجهاز القابل للطي محل جهاز لوحي أو حاسوب محمول، فسيكون المستهلك مستعدًا لدفع أموال إضافية مقابل ذلك.

وسيكون نظام التشغيل وواجهة المستخدم جزءًا مهمًا في هذه المعادلة، حيث تم تصميم الهواتف الذكية للعمل بيد واحدة عندما يتم فتح الشاشة. كما تحتاج الواجهة إلى الضبط بحيث تصبح عملية التشغيل اليدوي مريحة وممكنة.

وتشير التقارير إلى أن الجهاز سيكون مدعومًا بمعالج سنابدراغون 8150، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيغابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيغابايت.

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