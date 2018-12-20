فيسبوك تواجه أول دعوى قضائية أمريكية ضدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواجه شركة فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأمريكي بعد فضيحة بيع بيانات 87 مليون مستخدم من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا.

وتشكل الدعوى القضائية الجديدة المرفوعة في المحكمة العليا أول إجراء حكومي كبير تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد فيسبوك بسبب الحادثة.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فقد أعلن مكتب الادعاء العام في مقاطعة كولومبيا أنه قد رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، متهماً فيسبوك بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية.

وترى الدعوى القضائية أن تراخي فيسبوك في مراقبة بروتوكولات الخصوصية وإعدادات الخصوصية المربكة قد وضعت المعلومات الشخصية لملايين الأميركيين في خطر، وهو ما سمح بحدوث مثل هذه الحادثة وتسرب البيانات لتطبيقات الطرف الثالث والشركات الشريكة.

وتدعي أن الشركة قد أساءت تمثيل قدرة مطوري الطرف الثالث على الحصول على البيانات، ووفقًا للقضية، فقد انتهكت فيسبوك قانون إجراءات حماية المستهلك من خلال إجراءاتها، ويسعى مكتب المدعي العام للحصول على عقوبات مدنية.

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