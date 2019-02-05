جديد في مواقف السيارات.. روبوت بدل الـvalet parking (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "Stanley Robotics" عن نظام متطور لوقوف السيارات، إذ ستقوم روبوتات ذاتية الحركة بنقل السيارة إلى أماكن الركن المتاحة في المطار.

وفعلياً، فإنّ هذه الربوتات تعمل بطريقة مشابهة لما يعرف بالـ"valet parking". ولذلك، فإنّه على المستخدمين ترك سياراتهم للروبوت، ليأتي وينقلها إلى المكان المتاح. وعند طلب السيارة، يقوم الروبوت بتسليمها إلى صاحبها.

ويهدف هذا الروبوت إلى تنظيم حركة السيارات وزيادة القدرة الإستيعابية للركن على نفس المساحة، ويأتي مزوداً بسرير كبير تحت السيارة من الأمام لرفعها عن الأرض، ونقلها بسهولة إلى مكان التوقف المُتاح. إلى جانب ذلك، فإنّ الروبوتات هذه تقدم تفاصيل عن رحلات الطيران وأوقاتها، ويمكن للمستخدمين بسهولة الإطلاع عليها.

مصدر الصورة: Gestión

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