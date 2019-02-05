غوغل تحظر تطبيقات ضارة على متجرها الإلكتروني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حظرت شركة غوغل نحو 29 تطبيقا لتحميل الصور على متجرها "بلاي ستور " Play Store كانت ترسل محتوى إباحيًا للمستخدمين، وتعيد توجيههم إلى مواقع احتيالية، كما تقوم بسرقة صورهم الخاصة.

ودعت شركة "تريند مايكرو" للحماية , المستخدمين للتحقق من مراجعات التطبيقات قبل تحميلها، اذ سيلاحظ تقييم تلك التطبيقات لنجمة واحدة، خصوصا من قبل المراجعين القانونيين، في حين أن المراجعين المزيفين سيتركون تقييمًا عاليًا من فئة 5 نجوم.

ووفقًا لتقرير شركة الحماية، فإن كثيرًا من المستخدمين خاصة في قارة آسيا والهند، حملوا تلك التطبيقات، اذ تظهر إعلانات لتلك التطبيقات بملء الشاشة عند فتح المستخدمين هواتفهم.

وتقول تريند مايكرو، إنه “خلال تحليلنا، وجدنا فيديو اباحيًا مدفوعًا عبر الإنترنت يتم تنزيله عند النقر على النافذة المنبثقة”.

يذكر أن التطبيقات تقوم بإخفاء أيقونتها من قائمة تطبيقات المتجر، ما يصعب على المستخدمين إزالتها من الهاتف، كما تستخدم التطبيقات أيضًا تكتيكات لضمان عدم إمكانية تحليلها.

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