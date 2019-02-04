مصر.. تحركات لكسر الاحتكار في قطاع السيارات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى مجموعة "المصريين للإستثمار" إلى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتجارة السيارات وقطع الغيار، وذلك بهدف كسر حاجز الإحتكار في قطاع السيارات في مصر.

وتأتي هذه المبادرة بتأسيس الشركة، بالتزامن مع حملة "خليها تصدي" التي تمّ إطلاقها عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، للمطالبة بمقاطعة شراء السيارات الجديدة، لاسيما مع إنتهاء الفترة الانتقالية لإتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص في بنودها على إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي. وتهدف هذه الحملات إلى الضغط على التجار ووكلاء السيارات في مصر لخفض الأسعار وتقليل هوامش ربحهم.

وفي هذا الإطار، أكّد وليد السكري، المتحدث الإعلامي لمجموعة "المصريين للإستثمار" أنّ "تأسيس الشركة يهدف إلى كسر حاجز الإحتكار في قطاع السيارات، وتقديم حلول إيجابية وخدمة بشكل أفضل بسعر مقبول للمواطنين المصريين، مع تحقيق هامش ربح عادل في الحدود التي يرتضيها المواطن المصري، وبما يحافظ على مصالح المساهمين".

ويعقد الإجتماع التأسيسي للشركة، اليوم الإثنين، في مقرها بالجيزة، للراغبين في المساهمة بها. وسيتضمن الإجتماع عرضاً لنشاط الشركة في استيراد السيارات للمساهمين او لمن يرغب في شراء أي سيارة وبهامش ربح طبيعي من 8% إلى 12%.

(BBC.com)

مصدر الصورة: Fins.az

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