تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رصد النمو الاقتصادي تباطؤا ملحوظ في منطقة اليورو العام الأسبق وسط اجواء من الشكوك تغذيها مخاطر الحمائية الاميركية وتزايد الشكوك لاحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.

وأوضحت التقديرات الأولية التابعة لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة والتي تعتمد على العملة الموحدة كان 1,8% العام 2018، بعدما سجل نسبة 2,4% العام 2017.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، ما يشكل ركودا (مع 0,2% أيضا في الربع الثالث مقارنة بالثاني).

وقال اندرو كيننغهام الخبير الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس "في شكل عام، كانت نهاية العام مخيبة للآمال (...) والتوقعات الخاصة بالربع الأول من العام الحالي ليست أفضل".

وخلال إعلان آخر توقعاتها في الخريف في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها تتوقع نموا بنسبة 2,1% للعام في منطقة اليورو.

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