"هوندا" تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة.. تصميمها أنيق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "هوندا"، مؤخراً، عن اقترابها من إطلاق سيارة كهربائية مميزة في الأسواق الأوروبية. وزودت "هوندا" سيارتها الجديدة بمحركات كهربائية صامتة، وبطاريات تكفيها لقطع سافة 250 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن 80% من سعتها تقريباً في غضون 40 دقيقة فقط.

ولفتت الشركة إلى أنّ "السيارة الجديدة تتميز بهيكلها الأنيق والصغير بطول 3.5 م، فيما السقف مصنوع من الزجاج لإعطاء الركاب شعوراً مميزاً بالراحة".

وأوضحت الشركة أنّ "هيكل السيارة يخلو من قبضات الأبواب، إذ تمّ استبدالها بحساسات تعمل على بصمات الأصابع". أما فيما خصّ المرايا، فقد تمّ استبدالها بكاميرات جانبية، وكاميرات على الواجهتين الأمامية والخلفية.

وكانت "هوندا" أعلنت مؤخراً من أبوظبي خلال فعاليات حملت عنوان "باور أوف 3"، عن إطلاق سيارة الكروس أوفر الأنيقة كلياً والجديدة HR-V. وكشفت الشركة النقاب عن النسخة المحدثة من طرازي CR-V وPilot الشهيرين مع تصميم جريء وجديد ومجموعة من الميزات المطورة. وتتوفر السيارة في المنطقة بثلاث درجات مختلفة، وسيتم إطلاقها في صالات العرض في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل.

مصدر الصور: electrek

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