"كيا" تكشف عن سيارتها الخارقة.. المواصفات رائعة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "كيا" خلال معرض "ديترويت"، عن سيارتها الجديدة من فئة الـSUV كبيرة الحجم، بطول يصل إلى 5 أمتار، وأطلقت عليها اسم "تيلوريد".

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم خارجي مبتكر، ومقصورة قادرة على استقبال 8 ركّاب، في حين أنها تتضمن لوحة قيادة فاخرة وعصرية، مع مساحات رحبة في الداخل ومواد عالية الجود من خشب وجلد ومعادن مصقولة.

وداخل المقصورة أيضاً، شاشة وسطية بقياس 10.25 بوصة تدعم نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي من 10 مكبرات، إلى جانب تجهيزات عديدة مثل منصة شحن لا سلكية وست منافذ USB.

أمّا عن المحرك، فهو مؤلف من 6 أسطوانات سعة 3.8 ليتر وبقوة 291 حصاناً، كما أنه يقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 نسب أمامية، تنقل الحركة إلى العجلات الـ4 الدافعة، عبر نظام يوفر عدة وضعيات للقيادة هي سمارت، ايكو، سبورت وكومفورت.

مصدر الصور: automoblog

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