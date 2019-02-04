تحذير.. مكنسة الروبوت تتجسس عليكم في منازلكم!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف معهد AV - Test أنّ "المكنسة الروبوت يمكن أن تكون جاسوساً داخل المنازل، إذ أن الموديلات الفاخرة من هذه الأجهزة متصلة بشكل دائم بسيرفر الشركة المنتجة، الأمر الذي يعرض خصوصية وبيانات مستخدميها للإنتهاك".

ووفقاً للمعهد، فإنّ "الموديلات الجديدة من المكنسة الروبوت، تعمل على إنشاء خرائط ملاحية للمنزل بما في ذلك العوائق وأحياناً الأبواب والنوافذ بواسطة مستشعرات الموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء والليزر والكاميرات".

ولذلك، فإنّه يمكن للمستخدم الاطلاع على البيانات والخرائط في تطبيق الإعداد والتحكم، فيما تنتقل هذه البيانات الحساسة من الهاتف الذكي عبر شبكة الإنترنت إلى سيرفر الشركة المنتجة، حتى عندما لا تكون متصلة".

وأكّد المعهد أنّه "يمكن للقراصنة السيطرة على تطبيق التحكم مع البيانات الموجودة فيه، لاستغلال أجهزة المنزل الذكي الأخرى من الشركة نفسها أو من غير شركات، الأمر الذي يؤدي إلى تعرض المستخدمين لخطر المراقبة والتجسس".

مصدر الصورة: unlimit-tech

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