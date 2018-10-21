صحيفة هونغ كونغ: طيور التجسس تحلق فوق شينغ يانغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

في مقاطعة شينغ يانغ ذاتية الحكم في الصين، إذا رأيت سربا من الحمام يحوم فوق المقاطعة، فقد تكون عملية مراقبة متطورة ، إذ إنه وفقاً لمصادر إعلامية دولية مختلفة، طورت الصين بالفعل طائرات على شكل طيور طبيعية.

وأحد أكثر التقارير تفصيلاً عن طيور التجسس الصينية من صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست South China Morning Post ومقرها هونغ كونغ ، في الوقت الذي تسيطر فيه الصين على هونغ كونغ، فإنها تتمتع بدرجة من حرية الصحافة مقارنة مع باقي القارة الصينية، وتعرف صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست South China Morning Post بأنها صحيفة ذات مصداقية ، فمجموعة علي بابا هي المالك الحالي للصحيفة.



ووفقاً للصحيفة، فإن أكثر من 30 وكالة عسكرية وحكومية نشرت الطائرات التي على شكل طيور في خمس مقاطعات على الأقل في السنوات الأخيرة ، وأضافت الصحيفة بأن مقاطعة شينغ يانغ ذاتية الحكم في أقصى غرب الصين هي جزء من البلاد، شهدت استخدام التكنولوجيا الجديدة على نطاق واسع.

والمنطقة الشاسعة الواقعة على الحدود مع منغوليا وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وافغانستان وباكستان والهند هي موطن لعدد كبير من المسلمين وتعتبرها بكين منذ فترة طويلة مرتعاً للنزعة الانفصالية ، ونتيجة لذلك تعرضت المنطقة وسكانها للمراقبة الشديدة من قبل الحكومة المركزية .

ويتهم النقاد الصين باستخدام وسائل مراقبة إلكترونية متطورة ضد المواطنين الصينيين داخل الصين وخارجها ، في حين يقول المسؤولون الصينيون إنهم يحاربون التطرف والانفصالية في المنطقة .



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