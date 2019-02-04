بالخطأ.. "سامسونغ" تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية عن طريق الخطأ، عن أول هاتف قابل للطي من تصميمها. وجاء ذلك، من خلال نشر أحد الحسابات الخاصة بالشركة على الإنترنت، إعلاناً ترويجياً للهاتف الجديد.

واستمرّ ظهور هذا الفيديو لبعض الوقت، قبل أن تنتبه الشركة إلى هذا الخطأ الذي أدّى إلى الكشف عن الهاتف المنتظر، والمتوقع عرضه في معرض سامسونغ في 20 فبراير/شباط الحالي.

ورغم تدخل الشركة السريع لسحب الفيديو، فإنّ عدداً من الناشطين لم يكونوا بعيدين عن كشف هذا الأمر، حيث سارعوا إلى تحميل المقطع المسرب. ووفقاً للفيديو، فإنّ الهاتف الجديد يحمل اسم galaxy f، في حين أنّ خصائص عديدة تتعلق بالهاتف باتت معروفة ومكشوفة. وأظهر المقطع المصور أنّ الهاتف تمّ تزويده بشاشات داخلية وخارجية يمكن دمجها لتصبح شاشة واحدة، كما ويمكن التلاعب بتصميم الجهاز وفق الرغبة في استخدامه.

إلى جانب ذلك، فقد اكتشف المستخدمون أنّ سامسونغ عمدت إلى إضافة جهاز لمسح الموجات ما فوق الصوتية، والتي يمكن استخدامها مع جهاز محمول للحصول على صورة سونوغرام سريعة.

مصدر الصورة: يوتيوب

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