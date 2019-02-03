آبل تعتذر عن ثغرة "فيس تايم"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قدمت شركة أبل اعتذارها لكافة المستخدمين عن ثغرة أمنية خطيرة تسمح لمستخدمي تطبيق "فيس تايم" بالتنصت على الشخص المستقبل للمكالمة ,

حتى ولو لم يجب على الاتصال الوارد عبر التطبيق.

وأكدت الشركة الأمريكية، في بيان، إنها حلت المشكلة التي كانت تشوب المحادثات الجماعية على خوادم أبل، وأوضحت أنها ستطلق تحديثا للمستخدمين خلال الأسبوع المقبل.

وأعربت "أبل" عن شكرها لعائلة ثامبسون التي سارعت إلى الإبلاغ عن الثغرة الخطيرة، في وقت سابق من يناير الماضي وقالت "نعتذر بكل صدق لكن من تضرر من المسألة أو لمن أحس بالقلق إزاء هذه الثغرة الأمنية. ولا يسعنا سوى أن نقدر صبر الجميع بينما نهتم بهذا الأمر".

وأضافت أنه ما إن علم مهندسو الشركة بالثغرة الأمنية حتى قاموا بتعطيل خاصية المحادثة الجماعية التي رصدت فيها المشكلة، وبعدها، بدؤوا العمل لتجاوز المشكلة.

ووعدت الشركة بتبسيط الإجراءات التي تتيح للناس أن يبلغوا عن الثغرات الأمنية، مضيفة أنها تولي أهمية كبيرة لمسألة الأمان في كافة المنتجات.

وذكر موقع "سي إن إن"، أن الفتى غرانت تومبسون، 14 عاما، كان يجري اتصالات بـ"فيس تايم" في يوم إجازة من المدرسة، حين اكتشف أمرا تحول إلى ضجة على المنصات الاجتماعية.

وأجرى الفتى اتصالا بصديق له في "فيس تايم" لكنه لم يرد، وبعد ذلك، أضاف عددا من الأصدقاء في مجموعة للمحادثة، أما المفاجأة فهي أن غرانت أصبح قادرا على سماع كل ما يدور حول هاتف الصديق الأول الذي لم يرد.

وبعدما لاحظ المشاركون في المحادثة هذا الأمر حاولوا أن يعيدوه مرة أخرى، وكشفت النتيجة، أنهم قادرون حتى على الوصول إلى كاميرا الشخص الذي لم يجب على الاتصال.

وقالت ميشال تامبسون، وهي والدة الطفل، إنها قامت بكل ما في وسعها حتى تنبه "أبل" إلى الثغرة، فبادرت إلى المراسلة والاتصال بالشركة كما لجأت إلى المنصات الاجتماعية.

وقالت الأم التي تعمل محامية في ولاية أريزونا إنها كانت حريصة على أن تتولى "أبل" حل الثغرة الأمنية الخطيرة قبل أن ينتبه إليها الأشخاص السيئون فيقوموا باستغلالها.

وفي 20 من يناير الجاري، كتبت الأم على حسابيها في تويتر وفيسبوك، "لقد اكتشف ابني ثغرة خطيرة في نظام التشغيل الجديد لأبل. وبسبب هذه الثغرة يستطيع المسخدم أن يتنصت عليك في جهاز آيفون وآيباد دون موافقة منك.. عندي فيديو يثبت هذا، كما أنني قدمت تقريرا بشأن الثغرة لدى أبل.. والآن أنتظر سماع جواب يقدم التفاصيل، أمر مخيف".

وتفادت الأم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن الثغرة، لكنها انتقدت أبل بسبب الإجراءات المعقدة للإبلاغ عن الثغرات الأمنية.

اقرا: أبل تعتزم تخفيض بعض أسعار أجهزة آيفون خارج أمريكا