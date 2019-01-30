أبل تعتزم تخيفِّض بعض أسعار أجهزة آيفون خارج أمريكا

أخبار الآن | كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

تخطط شركة أبل لخفض سعر بعض هواتف آيفون للمرة الثانية فقط في تاريخ الجهاز الذي يبلغ 12 عاماً

مع ربط قيمة البيع بالتجزئة بالأسعار الماضية بالعملات المحلية خارج الولايات المتحدة بدلاً من ارتفاع الدولار الأمريكي.

وتعد هذه الخطوة محاولة لوقف المبيعات الضعيفة لجهاز الـ آيفون، وخاصة في الأسواق الخارجية مثل الصين، حيث حققت زيادة بنسبة 10٪ في الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، في حين لم تفصح الشركة عن الدول التي ستعدل فيها أسعار أجهزة آيفون

وبدأ بائعو التجزئة في الصين تخفيض أسعار أجهزة iPhone في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن خفضت أبل توقعات مبيعاتها للربع المنتهي في ديسمبر.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك عن الخطة يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة عن أول تراجع على الإطلاق في مبيعات أجهزة آيفون خلال فترة التسوق الرئيسية، الشركة كانت خفضت أسعار هواتفها أول مرة عام 2007

وقامت الشركة بتسعير جهاز iPhone XS الجديد، والذي تم إصداره في شهر سبتمبر، بسعر 999 دولاراً أمريكياً، وهو نفس السعر بالدولار الأمريكي كسلفه، وهو جهاز iPhone X الذي تم اطلاقه في العام 2017.

وقد عمل ذلك لصالح المستهلكين الأمريكيين، ولكن في دول مثل الصين وتركيا، انخفضت العملة المحلية كثيراً مقابل الدولار الأمريكي المرتفع، مما جعل الهاتف أعلى بكثيرمقارنة بسلفه قبل عام.

وفي يوم الثلاثاء، قال كوك إن أبل ستعدل الأسعار الأجنبية في بعض الأسواق عن طريق إعادة تعيينها لتباع بالسعر ذاته أو بسعر قريب مما كانت عليه قبل عام واحد بالعملات المحلية. هذا يعني أن أبل سوف تتكحمل تكلفة ارتفاع الدولار.

وقال كوك: "قررنا العودة إلى (أسعار أجهزة آي فون) بما يتناسب مع أسعارنا المحلية قبل عام على أمل المساعدة في المبيعات في تلك المناطق." لم تقل أبل متى أو متى ستقوم بإعادة ضبط أسعارها بسبب تغيرات العملة الأجنبية.

وقال المدير المالي لوكا مايستري إن تعديلات الأسعار قد لا تمتد إلى أعمال خدماتها، والتي تشمل Apple Music و App Store.

في حين أن تلك الوحدة تجاوزت توقعات المحللين بمقدار 10.8 مليار دولار في المبيعات في الربع المنتهي في ديسمبر، فقد تباطأ النمو مقارنة بالسنوات السابقة.

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