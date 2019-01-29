عطل في تطبيق فيس تايم يخترق أجهزة أيفون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أحدث خلل في تطبيق فيس تايم الموجود على اجهزة أبل كافة جدلاً واسعاً بين الأوساط العالمية ، وذلك حينما توصل الأمر إلى اختراق خصوية جهاز شخص آخر

وتمثلت المشكلة بانه يمكن للشخص الاتصال بغيره باستخدام فيس تايم وكذلك الاستماع إلى محادثاته ، وقالت شركة آبل إن الإصلاح سيأتي هذا الأسبوع ، مع إصدار تحديث جديد للتطبيق .



يتيح لك برنامج Apple FaceTime bug الاستماع إلى الأشخاص الذين تتصل بهم ، حتى إذا لم يلتقطوا جهاز iPhone الخاص بهم

هناك خطأ في FaceTime يتيح لك سماع جهاز iPhone الخاص بشخص آخر ، حتى إذا لم يرد على مكالمتك الهاتفية. وقد ذكرت سابقا على تويتر من قبل المستخدم Benji Mobb

حاولت قناة إعلامية وضع مكالمة فيديو لمحررين مستخدمين ل iPhone باستخدام تطبيق FaceTime ، وقبل أن يلتقط الاتصال استخدمت خيار القائمة لإضافة شخص آخر إلى المكالمة ، وتم سماع أصوات المحررين رغم أنهم لم يردوا على المكالمة .

لاحظت The Verge التقارير التي تفيد أنه إذا حاول الشخص الذي تتصل به إنهاءه بالنقر على زر التشغيل على الهاتف ، فإنه يرسل الفيديو ولكن بدون صوت ، وهذا يعني أن الشخص الذي يتصل بك يمكنه مشاهدة مقطع فيديو لك أو محيطك كما لو كنت قد أجبت على المكالمة.

يبدو أن هذا الخطأ يعتمد على ميزة مكالمة مجموعة FaceTime ، نظرًا لأنك تحاول إضافة شخص آخر إلى المكالمة ، مجموعة FaceTime أطلقت في العام الماضي.

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