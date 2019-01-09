تحذير.. تطبيقات الطقس خطيرة جداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستخدم الأشخاص الكثير من التطبيقات المتخصصة بأحوال الطقس، قبل خروجهم من منازلهم خصوصاً في أوقات العواصف. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هذه التطبيقات كثيرة جداً، وبعضها كي يعمل، يحتاج إذناً للوصول إلى الموقع الجغرافي للمستخدم وتفعيل ميزة الـ"GPS" في الهاتف.

هذا الأمر تستغله الشركات المشغلة للكثير من التطبيقات، حيث كشف تقرير جديد أنّ "بعض هذه الشركات يعمد إلى بيع المعلومات المتعلقة بمواقع المستخدمين لجهات إعلانية".

كذلك، حذر التقرير من استخدام هذه التطبيقات، كاشفاً أنها "خطيرة جداً على بيانات المستخدمين".

وفي سبيل الأمان، دعا التقرير المستخدمين إلى "إدخال الموقع الجغرافي الخاص بهم يدوياً في هذه التطبيقات، وعدم ترك هذه المهمة للـGPS في الهاتف، مع الحرص على عدم تشغيله إلّا عند الضرورة".

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