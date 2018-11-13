تقلب الطقس في الإمارات واحتمالية لهطول الأمطار

أخبار الآن دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، استمرار حالة التقلب في الطقس، مرجحاً سقوط أمطار في بعض مناطق الدولة الخليجية وخاصة الساحلية والشمالية منها.

وأوضح المركز عبر حسابه على تويتر، أن يتقلب الطقس بين الغائم والغائم جزئياً، فيما تتراوح سرعة الرياح بين الخفيفة والمعتدلة، مع إمكانية أن تنشط أحياناً لتسبب تراكم الغبار والأتربة في بعض المناطق المكشوفة لتصل الرؤية الأفقية فيها إلى درجة متدنية.

وعن حالة المسطحات المائية، نوه المركز الوطني للأرصاد إلى إمكانية اضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عمان. وكانت بعض المناطق في الإمارات، شهدت أمس، هطول أمطار بدرجات متفاوتة، مصحوبة برياح متفاوتة الشدة، أثارت موجة من الأتربة والغبار في بعض المناطق المكشوفة.

وتشهد منطقة الخليج العربي والأردن، حالة من عدم الاستقرار الجوي، نجمت عن تأثرها بمنخفض جوي تكون فوق البحر المتوسط والبحر الأحمر والسعودية، وخلف أمطاراً غزيرة وفيضانات، تسببت في سقوط ضحايا كما حدث في الأردن.

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