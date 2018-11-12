عاصفة جديدة تضرب دولة الإمارات العربية المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فدوى سباعي)

حالة من المناخ المتقلب تشهدها دولة الامارات العربية المتحدة منذ مساء أمس الأحد، اذ تعرضت البلاد لأمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية أثرت في حركة المشاة والطرق، بعد العاصفة التي ضربت مساء أمس الاحد دولة الامارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تهب عواصف جديدة في الامارات يوم الاثنين تستمر حتى الجمعة المقبل.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية فقد بلغت نسبة الأمطار49.4 ملم في ساعة واحدة فقط في منطقة تقع بين أبو ظبي ودبي ما يعادل نسبة تساقط الأمطار لثمانية أشهر. وبدورها ارسلت شرطة أبو ظبي تنبيها إلى الهواتف المحمولة يحذر السكان من الخروج من منازلهم من أجل سلامتهم عند اشتداد العاصفة .

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإن العاصفة تتجه حاليا فوق الخليج العربي نحو الساحل ومن المتوقع أن تستمر في أماكن عدة على مدار يوم الاثنين، مما يؤدي إلى تكون رياح قوية تحمل معها الأمطار. وتوقع المركز الوطني للارصاد ان تشهد الفترة من اليوم الاثنين الى الجمعة طقسا غائما مع احتمال سقوط امطار على بعض المناطق وخصوصا الجزر مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والاتربة المسببة لتدني مدى الرؤية.

اقرأ المزيد:

رفع مستوى الجاهزية لتغيرات الطقس فى دولة الإمارات

