الإمارات تطلق المرحلة الأولى من منظومة الإنذار المبكر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الوطنية للإنذار المبكر بتفعيل البث الخلوي على الهواتف المحمولة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتمكين الجهات من إرسال التحذيرات للجمهور.

ويعد الإنذار المبكر نظاماً مختصاً في إرسال الرسائل التحذيرية عبر شبكات الاتصالات، لتصل للجمهور في الموقع المحدد على هواتفهم المحمولة في ثوان، دون تأثير على أداء شبكات الاتصالات في الدولة.

وبمناسبة تقلبات الاحوال الجوية، ناشدت كل من شرطة أبوظبي وشرطة دبي وشرطة الشارقة الجمهور، بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية ودعت في رسالة تحذيرية عبر الهواتف الذكية، إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

هذا وتوقع المركز الوطني للارصاد ان تشهد الفترة من اليوم الاثنين الى الجمعة طقسا غائما مع احتمال سقوط امطار على بعض المناطق وخصوصا الجزر مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والاتربة وتدني مدى الرؤية احيانا.

وفصّل المركز أحوال الطقس على مدى الأيام القادمة كالتالي:

الاثنين: غائم جزئياً إلى غائم وتتكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل وبعض المناطق الغربية والشمالية وتنشط الرياح المثيرة للغبار والاتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية من 22 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س مع السحب الركامية، والبحر مضطرب خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء: رطب صباحا يصبح غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً. الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية من 22 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س مع السحب الركامية. البحر متوسط إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء: غائم جزئياً على بعض المناطق خاصة غرباً. الرياح شمالية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية وشرقية من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر غربا. البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الخميس: غائم جزئياً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س على البحر. البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة: غائم جزئياً على بعض المناطق والفرصة مهيئة لتكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً وتنشط الرياح بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر. البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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